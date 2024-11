Otto squadre per quattro punti: dal Venezia al Parma, la difficile corsa alla salvezza per le provinciali

Chi ha ritrovato finalmente la soglia di galleggiamento sono Cagliari e Genoa, appaiati in quartultima posizione a dieci punti. Due situazioni simili per certi versi con i sardi che hanno messo in difficoltà il Milan fermandolo sul 3-3 grazie a una doppietta di Gabriele Zappa, mentre i liguri hanno ripreso il Como al 92' con un gol di Alessandro Vogliacco. L'andamento di entrambe è altalenante, ma forti rispettivamente delle guide tecniche di Davide Nicola e Alberto Gilardino, il colpo a sorpresa non è mai da escludere. Anche in questo caso il rientro dalla sosta diverrà un crocevia fondamentale visto a Genova andrà in scena uno scontro diretto che potrebbe sbrogliare la situazione per una delle due oppure, in caso di pareggio e risultati favorevoli per le avversarie, portare entrambe in zona retrocessione.