Venezia: pari a Brest nell'ultimo test prima dell'inizio della stagione

08 Ago 2026 - 21:09
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Il Venezia pareggia 2-2 con il Brest nell'ultima amichevole internazionale prima di iniziare la stagione ufficiale in coppa Italia con il Modena a Ferragosto. Il pareggio è arrivato al termine di una gara equilibrata e ricca di reti. I padroni di casa francesi sbloccano il risultato all'8' con Doumbia, ma i lagunari reagiscono e trovano il pari al 35' grazie a Busio. Prima dell'intervallo il Venezia completa la rimonta: al 42' è Basic a firmare il 2-1. Nella ripresa il Brest aumenta la pressione e trova il definitivo 2-2 all'87' con Ajorque. Nella formazione iniziale il tecnico Stroppa ha provato in avanti la coppia di neoacquisti formata da Rrahmani e Adams, mentre Yeboah è subentrato nella ripresa. 

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