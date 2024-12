Venezia, Di Francesco: "Ingenui su entrambi i rigori, usciti dalla gara dopo il 2-0"

Eusebio Di Francesco è deluso per la sconfitta contro il Bologna, che lascia il suo Venezia all'ultimo posto. "Siamo stati ingenui in entrambi gli episodi dei rigori, anche se il primo mi sembra più cercato. Poi dopo il secondo gol siamo usciti dalla partita, è questo che mi dispiace - ha spiegato il tecnico a Sky Sport - Una squadra in lotta per la salvezza non può permetterselo. In questo momento abbiamo bisogno di fare punti". Sui pochi punti in classifica: "Otto punti sono pochi per quanto fatto finora. A caldo potrei essere arrabbiato e dispiaciuto per il secondo tempo disputato. Abbiamo fatto prestazioni sicuramente migliori: dobbiamo lavorare molto dal punto di vista psicologico. Dal punto di vista tattico abbiamo comunque trovato l'equilibrio".