Venezia, Di Francesco: "Bravi solo quando ci saremo salvati"

In vista della gara col Bologna, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. "Dovremo sentirci bravi solo quando avremo raggiunto l'obiettivo finale, sennò tutto il resto non conterà più niente - ha detto il tecnico del Venezia -. Dobbiamo rimanere ancorati a questo gruppo di squadre che lotta per rimanere in A fino alla fine". "Tutte le altre cose oggi non contano, conta solo il Bologna - ha aggiunto -. All'andata il risultato è stato negativo, ma nella prima mezzora ricordo che avevamo fatto un'ottima partita, questo significa che giocare bene mezzora non basta. Devi essere bravo a rimanere dentro la partita".