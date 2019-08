"Sono molto carico e pronto per la partita d'esordio di domenica contro la Sampdoria. La squadra è molto forte, abbiamo obiettivi importanti e vogliamo partire subito con il piede giusto. Ho subito apprezzato i tifosi e la storia di questa squadra". Denis Vavro si presenta così all'alba della nuova stagione alle porte. Il difensore slovacco che la Lazio ha prelevato dal Copenaghen commenta le tappe del suo arrivo in biancoceleste: "Ho scelto la Lazio perché è un grande club - ha specificato a chi gli chiedeva di un presunto interessamento della Roma - ho parlato con il mio agente e non ho mai esitato ad accettare. Il derby alla seconda giornata? Prima pensiamo alla Sampdoria, al derby penseremo dal giorno dopo ma siamo molto carichi. Cosa mi aspetto dal calcio italiano? Mi aspetto un campionato dove si deve lottare tantissimo, un torneo molto competitivo. Io sono un combattente, mi piace giocare a calcio e sono consapevole che quando sono nella posizione buona non ho problemi a tirare. Nel Copenaghen ho segnato già dalla distanza. Il mio idolo? Martin Skrtel".