Vaticano, Infantino: "Calcio unisce mondo, usarlo per il bene"

"Il calcio unisce il mondo, è uno strumento che si può usare per il bene". Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, intervenendo in Vaticano al Summit internazionale dei diritti dei bambini. Il calcio "è uno strumento di vita - ha proseguito - i bambini quando giocano sanno che non possono fare del male agli altri perché sarebbe fallo. Fa capire che bisogna lavorare di squadra, che si vince solo con il lavoro di squadra e insegna anche a perdere". Il calcio "insegna tante lezioni ai bambini", ha insistito Infantino che ha poi ricordato il progetto Fifa 'Football for schools' che "abbiamo cominciato ad attuare in 123 Paesi". "Non è un progetto che insegna a giocare a calcio" ha spiegato "ma che usa il calcio per attirare l'attenzione dei bambini. Poi magari si parla di discriminazione delle donne, di violenza, di sanità. Tutto si può agganciare a ciò che interessa ai bambini". Il calcio, ha concluso Infantino, "è futuro è istruzione: solo col gioco di squadra si può vincere. Per cui alziamo la coppa del mondo del sorriso, lo stesso che diamo ai bambini quando consegnamo loro un pallone".