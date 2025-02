Varane racconta il progetto Como: "C'è un lato innovativo che mi attrae"

Dopo aver provato a riprendere la propria carriera da calciatore, Raphael Varane ha deciso di passare dall'altra parte della scrivania e diventare un membro del Consiglio di Amministrazione del Como. L'ex giocatore del Real Madrid ha raccontato in un'intervista a The Athletic il piano dei lagunari: "Como è un progetto speciale. È una visione diversa. Si tratta di ambizione, ma anche di valori. È anche un contesto molto speciale, un posto dove posso dare il mio contributo e aiutare a sviluppare il club - ha sottolineato Varane -. Mi piace costruire progetti che abbiano una visione, una strategia per creare cose innovative. È proprio questo lato innovativo che mi attrae. Vogliamo creare qualcosa dove loro (i giovani, ndr) possano davvero capire come progredire e offrirgli un'esperienza unica che li segnerà sia come giocatori che come persone. Trasmettere certi valori che gli serviranno, qualunque cosa accada".