Van Basten, Rijkaard e Gullit di nuovo insieme: la foto scatena i tifosi

Quasi 40mila like in meno di due ore e una miriade di cuori rossoneri. Marco Van Basten ha fatto impazzire i tifosi del Milan postando sul proprio profilo Instagram una foto in compagnia di Frank Rijkaard e Ruud Gullit accompagnata dalla didascalia "I tre moschettieri ancora insieme". A distanza di tanti anni i tre Tulipani si sono ritrovati, con qualche chilo e qualche capello bianco in più, e hanno riportato i tifosi rossoneri con la mente al periodo tra fine anni '80 e inizio anni '90, quando il Milan dominava il mondo vincendo 3 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 3 Coppe Intercontinentali e una lunga serie di altre coppe.

© instagram