Usain Bolt, amichevole a due facce: assist a Del Piero e brutto infortunio

Prima l'assist per il gol di Alex Del Piero, poi un brutto infortunio e l'uscita dal campo in barella. Usain Bolt non si è fatto mancare niente durante una partita di calcio - sua grande passione - per beneficenza a Stamford Bridge, casa del Chelsea. Il 37enne giamaicano è stato protagonista in campo, ma la serata di festa non è finita nel migliore dei modi: rottura del Tendine d'Achille.