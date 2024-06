Ungheria, Varga sta meglio: l'attaccante è stato dimesso dall'ospedale e seguirà i compagni da casa

Scozia-Ungheria, paura per Varga: ricoverato in ospedale































Si avvicina il lieto fine per Barnabas Varga che, dopo lo scontro nella sfida contro la Scozia, ha lasciato l'ospedale di Stoccarda. Il calciatore ungherese era finito accidentalmente addosso al portiere britannico Angus Gunn riportando una frattura allo zigomo operata nel nosocomio tedesco e venendo così trasportato fuori in barella fra i timori delle migliaia di tifosi presenti allo stadio. Il centravanti magiaro si è fortunatamente ripreso prontamente e ora attenderà nel paese natale l'eventuale qualificazione dell'Ungheria agli ottavi di finale come miglior terza.