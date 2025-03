Under21, Nunziata dopo le amichevoli: "Vogliamo arrivare in fondo all'Europeo"

Il Ct degli azzurrini, Carmine Nunziata, al termine della partita pareggiata con la Danimarca ha tirato un bilancio delle due amichevoli giocate in vista degli Europei under21 di quest'estate: "Sono state due partite giocate bene, mi hanno dato anche delle indicazioni per quanto riguarda i giocatori. Rimane un po' l'amaro in bocca perché una l'abbiamo persa con 4-5 palle gol, questa l'abbiamo pareggiata e meritavamo di vincere, però va bene. Speriamo di tenerci qualche gol per l'Europeo". I gol mancati sono stati una costante negli ultimi due match giocati: "Ultimamente ci manca il gol, stiamo facendo un po' fatica. Non sono preoccupato perché, se abbiamo segnato fino a 3 partite fa, non è un problema. Ci sono dei giocatori davanti che sono bravi, hanno qualità... È normale un momento un po' così".