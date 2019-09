Superato il primo test pre Mondiale contro la Serbia al 'Francesca Gianni' di Roma. I ragazzi di Carmine Nunziata regolano gli avversari nel primo temo che si conclude con un vantaggio Azzurro di due reti. Il primo centro è dell'attaccante in forza al Monaco, Nicolò Cudrig che al 3' di gioco approfitta di uno svarione della difesa serba che lo libera davanti alla porta sguarnita: facile la sua realizzazione. Il match continua con la predominanza del gioco Azzurro che, secondo gli insegnamenti del tecnico Azzurro, deve cercare di essere sempre propositivo e a trazione anteriore. Prima del gol, si mette in mostra con la sua specialità, il gioiellino interista Sebastiano Esposito che con almeno due calci di punizione sfiora la realizzazione. Il suo momento arriva poco dopo, al 17': da una rimessa laterale battuta da Ruggeri, Esposito lascia scorrere il pallone e di destro coglie l'incrocio destro dei pali. La seconda frazione di gioco è contraddistinta dalla rotazione dei giocatori, in tutto 10, che Nunziata utilizza per dare un po' respiro alla squadra e per provare soluzioni alternative. Poche le azioni di rilievo e la gara va verso la conclusione senza particolari sussulti.