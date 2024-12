Under 15 Serie A e B, Fiorentina travolge Catanzaro e resta in testa

Non conosce ostacoli la Fiorentina Under 15, che si è imposta per 5-1 sul Catanzaro al Viola Park nella 12/a giornata, consolidando il primato a punteggio pieno nel girone C con 33 punti. La formazione di Enrico Cristiani ha sbloccato il risultato al 16' con l'attaccante Federico Croci, per poi raddoppiare al 29', sempre grazie al suo numero 10. Al 33', i calabresi di Massimo Augusto hanno accorciato le distanze grazie al centrocampista Emanuele Arone, prima di subire la terza rete avversaria, firmata al 35' dal solito Croci. Nei secondi 40 minuti di gioco, i viola hanno chiuso definitivamente i conti con la doppietta del difensore Daniele Innocenti, a segno al 51' e al 76'. Nella 16/a giornata dell'Under 18, la Roma di Marco Ciaralli, grazie al successo per 3-2 sul campo del Cagliari (reti di Erminio Emanuele Tesauro, Manuel Scacchi e Valerio Cinti per i giallorossi), ha agganciato al primo posto in classifica, con 34 punti, il Cesena, sconfitto 4-2 in trasferta dal Torino (gol di Alessio Cacciamani, Mattia Merlo e doppietta di Gioele Conte per i padroni di casa), secondo a quota 33. Alle spalle dei granata, distante quattro lunghezze, l'Inter ha pareggiato 2-2 con il Bologna al 'Crespellano' (alla doppietta del rossoblù Filippo Armanini hanno risposto i nerazzurri Hugo Humanes e Jamal Iddrissou). La Lazio, grazie alla vittoria per 2-1 in rimonta sul Milan al 'Vismara' (a segno Tommaso Montano e un'autorete di Andrea Cullotta per i biancocelesti), ha raggiunto al quarto posto, con 25 punti, i campioni d'Italia in carica del Genoa, che hanno perso 2-0 contro l'Empoli in casa (doppietta di Giovanni Lauricella).