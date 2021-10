RACCOLTA FONDI

"Una storia di mani": la Serie A in campo con la Lega del Filo d’Oro

In occasione dell'11.a giornata di Serie A, via alla raccolta fondi per aiutare i bambini sordociechi e le loro famiglie. Testimonial insieme a Sorrentino, i portieri azzurri Donnarumma e Sirigu, con Handanovic, Padelli, Reina

