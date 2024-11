UNA MAGLIA VINTAGE DEL POTENZA RIFATTA IN PLASTICA RICICLATA

Una maglietta bianca con una V rossa e blu sul petto, riproduzione di quella che il Potenza indossò nel vittorioso spareggio del 1975 contro la Juve Stabia per la promozione in serie C: è questo il frutto, in plastica riciclata, della collaborazione tra Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, la società che milita in Serie C e la Fondazione Potenza Futura. I tifosi e i cittadini potranno avere in regalo la maglietta partecipando al progetto "Rete Corepla - Superficie pubblica", con il quale il Comune di Potenza ha acquistato sei eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in Pet alimentare. Ad oggi, sono state raccolte in città più di 700 mila bottiglie. "La maglia - ha detto il direttore gestione operativa Corepla, Antonio Protopapa - è una celebrazione della città e della sua squadra, simbolo di storia e aggregazione. Siamo sicuri che grazie a questo incentivo sempre più cittadini prenderanno parte al progetto, promuovendo un sistema virtuoso capace di portare benefici a tutta la comunità". "Il Potenza - ha detto il presidente del club, Donato Macchia - è entusiasta di essere parte attiva di un progetto che ha un impatto significativo sul benessere del territorio. La maglia vintage è simbolo di un impegno condiviso per un futuro più sostenibile". "La Fondazione Potenza Futura - ha concluso la direttrice, Federica D'Andrea - ha sempre mostrato grande attenzione verso le collaborazioni che hanno come obiettivo la promozione del benessere della comunità. Vedere Potenza rispondere con entusiasmo a questa iniziativa ci dimostra quanto la nostra città sia pronta a promuovere comportamenti sostenibili verso l'ambiente".