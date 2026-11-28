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Un 7 per gli attaccanti nerazzurri: Lautaro sblocca una partita complicata, Thuram la rende semplice con la sua doppiettadi Matteo Dotto
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INTER
PROVEDEL 6.5 - Le due parate sui colpi di testa ravvicinati di Osmajic sono importanti perché la partita era ancora bloccata. Per il resto, ordinaria amministrazione.
BISSECK 5.5 - Si propone molto in avanti (ispira la rete del raddoppio) ma, in coppia con Akanji, non è irreprensibile quando nei primi minuti Osmajic semina il panico nel cuore della difesa nerazzurra.
AKANJI 5.5 - Si vede meno in attacco rispetto a Bisseck, ma come il tedesco soffre nella prima mezz'ora le sortite offensive del Genoa e del suo centravanti.
CARLOS AUGUSTO 6.5 - Per lui un palo pesante, con il risultato ancora inchiodato sullo 0-0, e una prova difensiva senza sbavature (dal 58' STONES 6 - Entra sul 4-0, a partita ormai spenta. Fa il suo dietro senza affanni).
DIOUF 7 - Serve a Lautaro il cioccolatino del gol che sblocca la partita. Convincenti e applaudite alcune sue incursioni sulla fascia che fu di Dumfries.
BARELLA 6.5 - Ammonito dopo poco più di un quarto d'ora per un fallo su Traorè, non gioca comunque condizionato dal giallo. Si procura il rigore del 3-0 che chiude il primo tempo e mette in mezzo la palla da cui nasce il 4-0 di Thuram (dal 58' ZIELINSKI 6 - Prova a firmare il pokerissimo nel finale ma la conclusione è fuori misura).
SUCIC 7 - Il cecchino con il saltino è ormai il rigorista. Sostituisce Calhanoglu in tutto e per tutto. Infallibile dal dischetto, regia comunque autorevole e buone letture difensive.
JONES 7 - Personalità e cattiveria agonistica sono il suo pane. Dà nerbo al centrocampo e buone indicazioni a Chivu per il prosieguo della stagione.
DIMARCO 6.5 - Un gol annullato per questione di centimetri, quantità e qualità sulla sua fascia di competenza (dall'82' LUIS HENRIQUE SV).
LAUTARO MARTINEZ 7 - L'infortunio ormai è alle spalle e la zampata del capitano arriva proprio nel momento più difficile, quando il Genoa mette in fila tre possibili occasioni da gol. Propizia con l'aiuto di un rimpallo-flipper il raddoppio del suo socio d'attacco. Si prende l'ovazione a fine primo tempo per un generoso ripiegamento difensivo (dal 58' PIO ESPOSITO 6 - Fa a sportellate con i giganti della difesa rossoblù Marcandalli e Otoa ma questa volta non trova il guizzo vincente).
THURAM 7 - Lascia di sale difesa e portiere del Genoa con la sua girata "alla moviola" che vale il 2-0. Poi è opportunista a raccogliere la deviazione di Ehizibue e a firmare il poker (dall'82' LAVELLI SV)
Allenatore CHIVU 7 - Mezz'ora di discreta sofferenza (anche se c'è lì dentro il palo di Carlos Augusto), poi sale in cattedra la Thu-La e tutto diventa più facile.
GENOA
BIJLOW 5; MARCANDALLI 4, OTOA 3, VASQUEZ 6; EHIZIBUE 5, TRAORE 5.5 (dal 56' FRENDRUP 5.5), WIAFE 5.5, ELLERTSSON 5.5 (dall'82' HAVEL SV), MITAJ 5.5 (dal 66' MEICHTRY 5); MESSIAS 6 (dal 56' VITINHA 5); OSMAJIC 6 (dal 66' VENTURINO 5.5). Allenatore DE ROSSI 5.5