Un posto per Leo: nel tridente al City e al Psg, trequartista all'Inter

Lo ha detto anche Klopp: "Chi non lo vorrebbe?". Anche l'allenatore più legato a una precisa idea tattica farebbe carte false per poterlo avere in rosa. Di certo non avrebbe nessun problema Pep Guardiola che lo ha allenato fino al 2011 e si troverebbe a gestire un Messi più vecchio ma sempre decisivo. Potrebbe schierarlo sulla destra, con Aguero centrale e Sterling a sinistra, o come falso nueve con due esterni sulle fasce (in questo caso rientrerebbe in gioco Mahrez). In questa seconda ipotesi sarebbe interessante vedere la posizione del campione argentino che, più che da centravanti arretrato, sarebbe un perfetto ispiratore per i tagli dei due davanti e per gli inserimenti dei centrocampisti (soprattutto De Bruyne).