Un nuovo Cruz in Serie A: Juan Manuel debutta con il Verona 4908 giorni dopo il papà Julio

L'ESORDIO

Il figlio de "El Jardinero" è pronto a vestire la maglia degli scaligeri nel match contro il Torino

© Getty Images Era il 25 aprile 2010 quando Julio Cruz giocava il suo ultimo match in Serie A. Al '75 di Genoa-Lazio "El Jardinero" solcava il campo del Marassi al posto di Sergio Floccari festeggiando con i compagni la vittoria in trasferta sui rossoblù. Quell'anno l'ex attaccante dell'Inter fu tormentato dagli infortuni tanto da disputare soltanto 25 partite in campionato e mettere a segno quattro gol, ultimo dei quali il 24 marzo nel 2-0 con il Siena.

Come riportato da Opta Sports, a distanza di 4908 giorni da quell'ultima sfida il cognome Cruz tornerà ad esser presente in una formazione titolare di Serie A. Si tratta di Juan Manuel Cruz, figlio dell'ex centravanti nerazzurro approdato a metà settembre all'Hellas Verona.

Il 24enne argentino è cresciuto nelle giovanili del Banfield prima di approdare in prima squadra nel 2020 rimanendovi per tre anni e segnando sette reti in venti presenze. Centravanti come il padre, Cruz è pronto a far il proprio esordio in Italia partendo dal primo minuto nel posticipo che vedrà gli scaligeri affrontare il Torino.

Vedi anche verona Verona, arriva un altro figlio d'arte: ecco Juan Manuel Cruz