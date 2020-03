"Un calcio al coronavirus": al via la raccolta fondi di Ferri

Riccardo Ferri e suo figlio Marco scendono in campo per dare "Un calcio al coronavirus". L'ex difensore dell'Inter ha lanciato una raccolta fondi per fronteggiare l'enorme emergenza sanitaria e aiutare l'Istuto Nazionale dei Tumori di Milano a generare nuovi posti letto negli ospedali per i pazienti affetti da Covid-19. CLICCA QUI PER DONARE