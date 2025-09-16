Umtiti si ritira, Deschamps: "Può essere fiero di ciò che ha fatto"

Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Samuel Umtiti ha annunciato il suo addio al calcio. A soli 31 anni, i tanti problemi al ginocchio costringono l'ex difensore a scegliere un'altra strada dopo la scadenza del contratto con il Lille. Per lui, ha speso parole di affetto e stima Didier Deschamps, il ct della nazionale francese con cui ha vinto il Mondiale nel 2018: "Sam ha avuto un ruolo importante nella conquista di quel titolo. Tutti ricorderanno la sua rete contro il Belgio, ma io voglio sottolineare anche la sua complementarità con Varane, la solidità e il coraggio con cui ha giocato nonostante i dolori al ginocchio. Avrebbe meritato un finale diverso, ma può essere fiero di tutto ciò che ha realizzato".