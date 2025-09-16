Verona, lussazione alla spalla per Gagliardini

Esordio sfortunato per Gagliardini: nel corso del primo tempo della partita tra Verona e Cremonese il centrocampista ha dovuto lasciare la partita a causa di un problema alla spalla. Il Verona, in un comunicato ufficiale, ha spiegato che per Gagliardini si tratta di una lussazione alla spalla e che i tempi di guarigione saranno più chiari man mano che si evolverà anche il quadro clinico del giocatore. Di seguito la nota del club: