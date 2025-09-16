Verona, lussazione alla spalla per Gagliardini

Esordio sfortunato per Gagliardini: nel corso del primo tempo della partita tra Verona e Cremonese il centrocampista ha dovuto lasciare la partita a causa di un problema alla spalla. Il Verona, in un comunicato ufficiale, ha spiegato che per Gagliardini si tratta di una lussazione alla spalla e che i tempi di guarigione saranno più chiari man mano che si evolverà anche il quadro clinico del giocatore. Di seguito la nota del club:
Verona - Hellas Verona FC comunica che il calciatore Roberto Gagliardini, durante il match giocato ieri sera contro la Cremonese, in un contrasto di gioco ha subito una lussazione alla spalla destra. La lussazione è stata subito ridotta all’Ospedale di Borgo Trento.
Il centrocampista gialloblù sarà sottoposto a indagini diagnostiche e a visita specialistica nei prossimi giorni.
I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.
Commenti (0)