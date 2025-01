Ultrà laziale arrestato dopo derby della Capitale

Al termine del derby della Capitale, nella tarda serata di ieri, sul lungotevere Diaz, all'altezza di Via San Giuliano - via dei Robilant, un gruppo di tifosi laziali ha posto in essere azioni provocatorie nei confronti della forza pubblica. Nel frangente, è stato intercettato un soggetto intento a lanciare bottiglie e oggetti atti a offendere all'indirizzo degli operatori di polizia. Bloccato nell'immediatezza, è stato portato presso il XV Distretto Ponte Milvio per gli approfondimenti di rito, al termine dei quali è stato arrestato per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lancio di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive.