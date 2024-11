Ultrà arrestato nega tutto al Gip: "Delle armi io non sapevo nulla"

Il 50enne ha messo a verbale che lui "non sapeva nulla" delle armi, anche perché erano ben nascoste, non visibili. Quello, secondo la sua versione, era un magazzino che avevano trovato lui e Beretta quando avevano dovuto "sgomberare un bar di Cambiago cinque anni fa". Avevano messo "tutti gli arredamenti del bar in questo locale" e non ci andavano "quasi mai", l'ultima volta che lui ci era andato "era stato lo scorso luglio, quando si era allagato per un temporale e con Beretta" era andato là "per pulirlo".