Ulivieri, malore allo stadio prima dell'Italia: ricoverato in ospedale

Renzo Ulivieri, allo stadio Olimpico per seguire Italia-Macedonia del Nord, ha accusato un malore poco prima del fischio d'inizio. Il presidente dell'Assoallenatori, 82 anni, è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma per accertamenti. Secondo quanto filtra le sue condizioni non sarebbero gravi.