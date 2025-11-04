Uefa Youth League, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0
04 Nov 2025 - 14:54
04 Nov 2025 - 14:54
Il Napoli Primavera ha pareggiato 0-0 contro l'Eintracht Francoforte, allo Stadio Piccolo di Cercola, in una gara valida per la quarta giornata di Youth League. Con questo risultato il Napoli è 25esimo in classifica con 3 punti.
