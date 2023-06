LA MODIFICA

Stop ai prezzi per giocatore non corrispondenti alla realtà, il massimo organo continentale mira a impedire abusi di bilancio

© Getty Images La Uefa pone un freno agli scambi di calciatori con valori aggiustati per ripianare i bilanci. In altre parole, sarà impossibile vedere altri scambi stile Pjanic-Arthur da 72 e 60 milioni di valutazione, pena l'impossibilità di iscrivere l'operazione a bilancio. Questa la grande novità che sarà al centro del comitato esecutivo del 28 giugno, presieduto dal vicepresidente Gravina.

A riportare la notizia è il quotidiano francese l'Equipe, che precisa però come non sia ancora chiaro il metodo che l'Uefa intenda adottare per stabilire quale prezzo corrisponde al valore di un giocatore. Dovrebbe essere creato un gruppo di lavoro deputato a tale mansione, tenendo conto anche delle differenze che intercorrono tra i vari mercati nazionali in Europa. La misura dovrebbe entrare in vigore in questa finestra di mercato, ma sono attese anche altre restrizioni al fair play finanziario volte a impedire di aggirarlo, discorso su cui la Uefa fino a ora non si era particolarmente impegnata.