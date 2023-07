Uefa e Conmebol, nasce una nuova coppa: a Siviglia la “Sfida dei club"

© twitter

Uefa e Conmebol hanno ideato ed ufficializzato la nascita di un nuovo trofeo internazionale: "La sfida dei club 2023". Le due confederazioni hanno annunciato l'edizione pilota della 'Club Challenge': una partita tra i vincitori dell'Europa League e i vincitori della coppa Conmebol Sudamericana: Siviglia e Independiente del Valle (Ecuador) si affronteranno il 19 luglio allo Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán in una partita secca in cui non sono previsti i tempi supplementari (on caso di pareggio si va direttamente ai calci di rigore).