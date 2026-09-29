Uefa, oltre 30 mln ai club per i giocatori con le nazionali: nessuno come il Lipsia

Nasser Al-Khelaïfi, Presidente dell'European Football Clubs (EFC), ha affermato: "Il programma di benefici per i club rappresenta una componente fondamentale della partnership strategica tra Uefa ed EFC. La sua portata e il suo impatto sono evidenti, dato che oltre 600 club di ogni dimensione beneficeranno di questo primo pagamento. L'iniziativa riconosce il contributo essenziale che i club offrono al calcio internazionale, sviluppando i giocatori e rendendoli disponibili per le rispettive nazionali. Siamo molto lieti di continuare a rafforzare questo legame vitale tra il calcio di club e quello delle nazionali".