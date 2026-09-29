Uefa, oltre 30 mln ai club per i giocatori con le nazionali: nessuno come il Lipsia

Questa settimana la Uefa distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024/25; si tratta del primo pagamento previsto dall'attuale ciclo del programma Uefa di benefici per i club ('Uefa Club Benefits Programme'), in conformità con il Memorandum d'Intesa tra Uefa ed EFC. Tali pagamenti - si legge in un comunicato - rientrano nello stanziamento complessivo di 104 milioni di euro destinato ai club che rilasciano giocatori per le edizioni 2024/25 e 2026/27 della Nations League e per le qualificazioni a Euro 2028.
Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente. Il programma prevede un indennizzo calcolato su base giocatore/partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza di un giocatore idoneo a referto in una gara di Nations League o delle qualificazioni europee. Per Euro 2028, l'indennizzo sarà invece calcolato su base giocatore/giorno. Il programma coinvolge 611 club appartenenti a tutte le federazioni affiliate alla Uefa, inclusi numerosi club dilettantistici. Il club tedesco del Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato in questa tranche di pagamenti, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
Il Presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha dichiarato: "Il programma di sostegno ai club riconosce il contributo fondamentale che i club apportano al successo del calcio per squadre nazionali. Attraverso questo programma, distribuiamo ai club di tutta Europa - sia professionistici che dilettantistici - una quota dei ricavi di Uefa Euro e Uefa Nations League, riconoscendo il loro ruolo nello sviluppo dei giocatori e nella loro messa a disposizione per le nazionali. Quando il calcio prospera, tutti ne traggono beneficio".
Nasser Al-Khelaïfi, Presidente dell'European Football Clubs (EFC), ha affermato: "Il programma di benefici per i club rappresenta una componente fondamentale della partnership strategica tra Uefa ed EFC. La sua portata e il suo impatto sono evidenti, dato che oltre 600 club di ogni dimensione beneficeranno di questo primo pagamento. L'iniziativa riconosce il contributo essenziale che i club offrono al calcio internazionale, sviluppando i giocatori e rendendoli disponibili per le rispettive nazionali. Siamo molto lieti di continuare a rafforzare questo legame vitale tra il calcio di club e quello delle nazionali".
L'attuale ciclo di benefici per i club, legato a Euro 2028, prevede una distribuzione complessiva di 244 milioni di euro, inclusi 4 milioni residui dal programma di Euro 2024. Di tale importo, 104 milioni sono destinati ai club che mettono a disposizione i propri giocatori per la Nations League (stagioni 2024/25 e 2026/27) e per le qualificazioni a Euro 2028 (European Qualifiers 2027-28), mentre ulteriori 140 milioni sono riservati ai club che rilasciano i giocatori per la fase finale del torneo. Ulteriori pagamenti nell'ambito del programma saranno effettuati per fasi, man mano che le rispettive competizioni giungeranno a conclusione.