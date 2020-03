Uefa, decise le sedi delle finali europee: Champions donne a Torino

LE SCELTE

La UEFA ha deciso le sede delle finali delle edizioni 2022 e 2023 di alcune delle principali competizioni europee. La finale di Europa League 2022 si disputerà a Budapest, in Ungheria. La Supercoppa Europea 2022 invece verrà giocata a Helsinki, mentre l'edizione 2023 a Kazan, in Russia. Gioia per l'Italia: a Torino la finale di Champions femminile 2022.

AGNELLI: "ORGOGLIOSI DI CONTRIBUIRE"

"Siamo molto felici di questa assegnazione che testimonia il buon lavoro di Juventus sia sul fronte delle strutture sportive per eventi internazionali di alto profilo, sia l'impegno quotidiano per lo sviluppo del calcio femminile che negli ultimi anni è salito prepotentemente alla ribalta". Questo il commento di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, sulla decisione della Uefa di assegnare a Torino la finale della Champions League femminile del 2022. "Saranno due anni di duro lavoro per tutti, è nostra intenzione offrire al mondo uno spettacolo all'altezza di questo evento che conclude la stagione 2021/22 a livello di club", aggiunge. "La Uefa in questi anni ha saputo valorizzare al meglio questa partita e siamo orgogliosi che l'Allianz Stadium possa contribuire attivamente al successo della UWCL", conclude il presidente bianconero.

APPENDINO: "TORINO SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE"

"Nel 2022 Torino ospiterà la finale di Uefa Women's Champions League. La nostra città conquista, così, un altro grande evento sportivo di rilevanza mondiale. Dopo le Atp Finals dal 2021 al 2025, le finali dei mondiali di volley maschile e quelle di Nations League maschili e femminili, il Gran Prix del figure skating e tanti altri eventi, Torino si conferma sempre piu' capitale dello sport internazionale". Così Chiara Appendino, sindaca di Torino, commenta la decisione della Uefa. "Un calendario davvero unico al mondo! Complimenti a tutte le persone che hanno lavorato alla candidatura portandoci fino all'aggiudicazione", aggiunge.

LE ALTRE DECISIONI

La finale di Europa League 2022 si giocherà alla Puskás Aréna di Budapest. Lo ha deciso la UEFA nel corso del congresso in corso ad Amsterdam, in Olanda. Inoltre è stata stabilita a Helsinki, allo stadio Olimpico, la finale per la Supercoppa Europa del 2022, mentre a Kazan, in Russia, quella del 2023.

La Uefa ha anche deciso dove si disputeranno le finali dell'edizione 2022 e 2023 della versione femminile. Nel 2022 toccherà all'Allianz Stadium di Torino fare gli onori di casa, mentre nel 2023 il trofeo verrà assegnato nello stadio del PSV Eindhoven in Olanda.

Lo scorso settembre, invece, erano state annunciate le sedi per le prossime finali di Champions League:

2021: Saint Petersburg Stadium, San Pietroburgo, Russia

2022: Football Arena Munich, Monaco, Germania

2023: Wembley Stadium, Londra, Inghilterra