Uefa, buone notizie per i tifosi: 60 euro prezzo massimo biglietto settore ospiti

TETTO ALLA SPESA

Annunciata la riduzione del costo dei tagliandi per le trasferte a partire dalla prossima stagione europea

Champions League 2024/25: i calendari di Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna







Manchester City-Inter (mercoledì 18 settembre ore 21); Inter-Stella Rossa (martedì 1 ottobre ore 21); Young Boys-Inter (mercoledì 23 ottobre ore 21); Inter-Arsenal (mercoledì 6 novembre ore 21); Inter-Lipsia (martedì 26 novembre ore 21); Bayer Leverkusen-Inter (martedì 10 dicembre ore 21); Sparta Praga-Inter (mercoledì 22 gennaio ore 21); Inter-Monaco (mercoledì 29 gennaio ore 21) 1 di 5 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Buone notizie per i tifosi che vorranno affrontare le trasferte europee. La Uefa ha infatti annunciato la riduzione del costo dei biglietti. Dalla stagione 2024/2025 il prezzo massimo dei biglietti per i tifosi in trasferta sarà di 60 euro per la Champions League, 40 euro per l'Europa League e 20 euro per la Conference League. Questo sarà ulteriormente ridotto nella stagione 2025/26 a un prezzo massimo di 50 euro in Champions League, 35 euro in Europa League e ancora 20 euro in Conference League.

La decisione, ha fatto sapere la Uefa, dimostra "l'impegno a rendere il calcio europeo più accessibile e conveniente per tutti i tifosi. Questa decisione - si legge ancora in una nota -, approvata dal Comitato Competizioni Uefa per Club, evidenzia il ruolo cruciale che i tifosi svolgono nel creare l'atmosfera emozionante che definisce la Uefa Champions League, la Uefa Europa League e la Uefa Conference League e riconosce l'appassionato supporto che i tifosi forniscono alle loro squadre durante le partite cruciali in trasferta. Rendendo le partite in trasferta più accessibili ai tifosi, la Uefa mira a preservare questo aspetto unico della cultura calcistica europea".

La politica di abbassamento dei prezzi era partita la scorsa stagione e prevedeva per la Champions un prezzo di 70 euro, 45 euro per il match di Europa League e 25 euro per i match di Conference League.