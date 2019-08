Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Parma: "Mi aspetto una squadra difficile da battere che viene qui per fare risultato. Ha giocatori di qualità in attacco e in mezzo al campo. Se siamo un gruppo intelligente, sfruttiamo la vittoria col Milan per lavorare di più e lanciarci ulteriormente. Se siamo stupidi, facciamo i fenomeni e col Parma ci danno una lezione. I ragazzi hanno risposto bene in allenamento e questo mi dà fiducia. Mercato? Ho fiducia nella società che fa le scelte. Pensiamo di meno alle voci perchè possono influire sulla squadra. De Paul? Oggi decideró l’undici titolare e la scelta è in base all’avversario".