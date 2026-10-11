Udinese, Runjaic: "Serviva un leader come Alaba, a Torino per i 3 punti"

Non ci si può lamentare o attribuire la colpa a qualcosa, ora lavoriamo affinché torni". Buone notizie invece dai rientri di Arizala e Palma, oltre che da Zanoli, mentre i nazionali sono tornati in buone condizioni. Resta il rammarico per l'infortunio di Gueye nell'amichevole contro il Pogon Stettino. Tra le alternative offensive c'è anche Jovanovic, che sarà convocato per Torino: "È un ragazzo tecnico, rapido, salta l'uomo ed è pericoloso davanti. Deve migliorare nella fase difensiva, ma è un profilo di cui avevamo bisogno". Runjaic invita comunque a non caricare di aspettative i giovani, compreso Palma: "Alaba può trasmettergli tanti concetti, ma bisogna dargli tempo per crescere senza pressione". Possibile anche il ritorno di Lovric tra le opzioni per la mediana a due: "Ha giocato con la Slovenia e gli ha fatto bene. Si sono allenati tutti bene e sono ottimista per i margini di miglioramento". L'obiettivo, dopo la sconfitta con il Cagliari, è ripartire subito anche per allontanarsi dalla pericolosa zona salvezza.