Udinese, Runjaic: "Potevano essere tre punti, ma ottima prova"

Kosta Runjaic è soddisfatto dopo il pari contro l'Atalanta. "Dobbiamo essere contenti di aver ottenuto un punto contro l'Atalanta. Potevamo anche segnare e forse vincere - ha spiegato il tecnico dell'Udinese -. Ci dobbiamo tenere la bella prestazione fatta, purtroppo il gol non è arrivato, ci è rimasto un po' di amaro in bocca, abbiamo raccolto un punto e potevano essere tre, ma eravamo contro una delle squadre più forti della A". "Abbiamo tenuto bene il campo, condotto una buona gara, vanno i complimenti a tutta la squadra", ha aggiunto. "E' stata una prestazione da squadra molto matura, pretendiamo da noi stessi passi in avanti, non solo in allenamento ma anche in partita. Oggi ci siamo riusciti, abbiamo messo sul campo molto di quanto provato in allenamento - ha continuato -. Poi c'è anche bisogno di giocatori che possano e vogliano farlo, ma oggi abbiamo giocato in maniera matura". "Per l'Europa bisogna guardare ai numeri, siamo a 26, bisogna guardare alla media punti che sarebbe necessaria, serve circa 1,6 o 1,7 punti di media, da grande squadra, questo lo si pianifica in estate con certi movimenti - ha concluso parlando degli obiettivi dell'Udinese -. Oggi bisogna essere realistici, io sono sempre ambizioso ma bisogna anche riflettere sui dati, quante squadre negli ultimi 10 anni hanno fatto l'Europa in Serie A, è un gruppo con pochi posti liberi, la Lazio vorrebbe giocare in Europa, così come la Fiorentina, la Roma, anche il Torino vorrebbe, per non parlare di quelle che lottano per lo Scudetto. Sognare è bello ma poi bisognare guardare alla realtà".