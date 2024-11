UDINESE, RUNJAIC: "DOBBIAMO SVEGLIARCI, SUPERARE I NOSTRI LIMITI"

"Dobbiamo svegliarci: tutti i giocatori devono capirlo. Non siamo proprio esistiti nella prima frazione di gioco. Abbiamo fatto allenare la Juventus: non avevamo mai iniziato così male una gara in questo campionato". Sono le parole durissime di Kosta Runjaic, in conferenza stampa, dopo la sconfitta casalinga per 2-0. "Non dobbiamo dimenticare l'ultima stagione dell'Udinese - ha ammonito - l'ho ripeto tutti i giorni ai ragazzi. Dobbiamo giocare tutti assieme e andare oltre i nostri limiti. Non basta giocare soltanto 45' per partita: a Venezia abbiamo disputato solo il primo tempo, stasera solamente il secondo. Prima di sognare troppo in grande, meglio essere realisti, che poi i risvegli possono essere bruschi. In Serie A si possono ottenere risultati molto positivi anche repentinamente, ma dobbiamo capire che può succedere anche il contrario".