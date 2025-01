Udinese, Runjaic: "A Verona un derby molto sentito dai tifosi"

"Affronteremo una squadra che ha sempre creato diversi grattacapi ai propri avversari. Anche se ha avuto dei momenti di difficoltà, va presa sul serio. Conosciamo bene l'importanza di questa partita per entrambe le squadre: è un derby e so che i tifosi ci tengono tantissimo. Ma alla fine vale tre punti come le altre, anche se sarà una sfida molto intensa, loro ci metteranno come sempre tanta energia. Il Verona sta sorprendendo, ha vinto su un campo difficile come quello del Bologna e questo gli darà sicuramente una spinta in più. Sono aggressivi, ribaltano velocemente il fronte, sono una squadra imprevedibile". Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il match di domani della sua Udinese. Tra le novità, ci sarà Solet, appena tesserato dal Salisburgo, ma che si allenava in Friuli già da tre mesi: "Può giocare, finalmente è a disposizione - ha confermato il tecnico tedesco -. Ovvio che ora non posso dire se effettivamente sarà titolare, ma sì, è una possibilità già per domani". A centrocampo, si giocheranno una maglia Ekkelenkamp, Atta e Payero, "la cui assenza si è fatta sentire", ha commentato l'allenatore. Davanti le soluzioni sono molteplici: "Con Thauvin e Sanchez si può formare un tridente con Lucca, così come inserendo Iker Bravo sulla trequarti - ha osservato Runjaic -. Ci stiamo allenando su diverse soluzioni, nella settimana tra Como e Atalanta ci saranno 9 giorni per allenarci e lì sicuramente potrò fare un allenamento diverso".