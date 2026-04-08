Udinese, patente falsa per Gueye: fermato in frontiera e denunciato

Un calciatore dell'Udinese Calcio, Idrissa Gueye, di il 19 anni e di nazionalità senegalese, è stato denunciato perché, fermato dalla polizia di frontiera di Trieste al valico di Fernetti, con la Slovenia, ha esibito una patente di guida emessa dalle autorità del Senegal ma falsa. Il giovane calciatore era a bordo di un'Audi di grossa cilindrata, da solo. I poliziotti hanno contestato il reato di uso di atto falso, impedendogli di utilizzare l'auto. L'Udinese Calcio, come riporta il quotidiano Messaggero Veneto, non ha voluto commentare la vicenda. Gueye ha giocato 11 volte nel campionato di serie A, subentrando dalla panchina l'ultima domenica scorsa contro il Como.