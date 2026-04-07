Lucescu, l'Inter: "Allenatore di grande spessore, lascia eredità importante"

07 Apr 2026 - 21:24

"FC Internazionale Milano e tutto il mondo nerazzurro si uniscono con profonda commozione al cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu, abbracciando con affetto i suoi familiari". Così l'Inter in una nota. "Nato a Bucarest il 29 luglio 1945, Lucescu è stato uno dei tecnici più autorevoli e rispettati del panorama calcistico internazionale, capace di lasciare un segno profondo ovunque abbia allenato grazie alla sua visione, al carisma e a una straordinaria cultura del gioco - prosegue il club nerazzurro - Arrivato sulla panchina dell'Inter nel dicembre del 1998, ha guidato la squadra in una stagione europea di rilievo, conducendo i nerazzurri oltre la fase a gironi della Uefa Champions League fino ai quarti di finale, dove il cammino si interruppe contro il Manchester United, poi vincitore di quell'edizione del torneo. In totale, Lucescu ha collezionato 22 panchine alla guida dell'Inter. La sua esperienza in nerazzurro rappresenta una tappa significativa di una carriera lunghissima e costellata di successi: sono 37 i trofei conquistati da allenatore, un palmarès che lo colloca tra i tecnici più titolati nella storia del calcio mondiale. Allenatore di grande spessore umano e professionale, Mircea Lucescu ha incarnato valori di competenza, eleganza e passione, lasciando un'eredità importante nel mondo del calcio".

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