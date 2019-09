"Penso che la squadra sia più forte dello scorso anno. A gennaio la situazione era difficile soprattutto perché mancava esperienza. Quest'anno il direttore ha individuato bene gli errori fatti e ha messo esperienza. Si vede negli allenamenti, si è visto nella gara con il Milan e penso si potrà vedere anche in futuro". Cosi' l'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka, tornato a Udine a titolo definitivo,

nell'ultima giornata del mercato estivo, dal Watford, dopo l'esperienza in bianconero vissuta in prestito nella seconda parte dello scorso campionato. "Essendo un giocatore del Watford a giugno dovevo tornare a Watford. Qui sono stato accolto a braccia aperte, è stato un amore a prima vista, da gennaio, è sempre stata una casa - ha spiegato -. A giugno ho incontrato il direttore Pierpaolo Marino

e ho deciso di tornare perché è un condottiero, penso che in questo momento della mia carriera avere un fuoriclasse come lui sia importante per esaudire i miei sogni che non ho mai abbandonato. In questi mesi ci sono state tante richieste ma io dovevo sentirmi bene, la mia priorità era tornare qui, c'era solo da aspettare".