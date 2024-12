"Contento per il gol ma c'è rammarico, potevano essere tre punti. Poi Thauvin non lo scopriamo oggi, mi piace giocare con lui così come con Sanchez, Davis o Bravo". Così Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese, in conferenza al posto del tecnico dei bianconeri Runjaic: "Devo rivedere i gol, ma dobbiamo lavorare in settimana per concedere meno errori, meno spazio all'avversario, ora c'è una gara importante con il Verona dove trovare tre punti".