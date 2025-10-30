Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Udinese, Kabasele: "Contro la Juve potevamo pareggiare, ma il calcio è così"

30 Ott 2025 - 14:22
© Getty Images

© Getty Images

Dopo la sconfitta in casa della Juventus, Christian Kabasele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Queste le parole del difensore dell'Udinese: "C'è amarezza per il risultato, potevamo segnare il pari su quel calcio d'angolo. È un peccato, si poteva prendere almeno un punto, ma questo è il calcio. Dobbiamo raggiungere i 40 punti più velocemente possibile, è il primo obiettivo, poi vedremo. Siamo ancora una squadra in crescita, facciamo passi avanti di giornata in giornata". 

Ultimi video

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:25
MCH LIBERTADORES RACING-FLAMENGO MCH

Libertadores: Flamengo in finale grazie alle parate di Rossi

01:31
Si rivede Lookman

Si rivede Lookman

01:26
Gimenez è un problema

Gimenez è un problema

01:32
Il bomber a sorpresa

Il bomber a sorpresa

01:33
Juve, tocca a Spalletti

Juve, tocca a Spalletti

01:59
Chivu, ottima reazione

Chivu, ottima reazione

01:04
MCH PER LIVE MARTINO MCH

L'apecar con la statua di Maradona in giro per Napoli

01:23

Maradona, l'omaggio del pianista a Tokyo nel giorno del compleanno

00:45
MCH ARRIVO SPALLETTI ALLA CONTINASSA 30/10 MCH

Juve-Spalletti, ci siamo: eccolo alla Continassa

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:30
Cremonese, emergenza infortuni ma recupera Sanabria
16:03
Atalanta, De Roon spera di recuperare per l'Udinese
15:11
Monaco, Pogba vicino al rientro
14:22
Udinese, Kabasele: "Contro la Juve potevamo pareggiare, ma il calcio è così"
13:59
Giudice sportivo Serie B, due squalificati per un turno