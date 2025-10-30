Udinese, Kabasele: "Contro la Juve potevamo pareggiare, ma il calcio è così"

Dopo la sconfitta in casa della Juventus, Christian Kabasele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Queste le parole del difensore dell'Udinese: "C'è amarezza per il risultato, potevamo segnare il pari su quel calcio d'angolo. È un peccato, si poteva prendere almeno un punto, ma questo è il calcio. Dobbiamo raggiungere i 40 punti più velocemente possibile, è il primo obiettivo, poi vedremo. Siamo ancora una squadra in crescita, facciamo passi avanti di giornata in giornata".