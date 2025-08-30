Udinese, infortunio al ginocchio per Padelli: i tempi di recupero
30 Ago 2025 - 20:11
Udinese Calcio comunica che Daniele Padelli ha riportato in allenamento un trauma distorsivo contusivo al ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter di recupero per rientrare a disposizione nel giro di poche settimane
