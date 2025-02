Udinese, frattura al dito per Sava, emergenza in porta

Tegola sull'Udinese per quanto riguarda la porta. Razvan Sava, che da un paio di mesi è subentrato all'infortunato Okoye, ha riportato oggi una frattura scomposta del quinto dito della mano destra. Il calciatore - informa una nota del Club friulano - sarà sottoposto a intervento chirurgico sabato nella clinica Villa Stuart di Roma. Visto che Okoye è ancora indisponibile - la speranza era di riaverlo almeno tra i convocati per la trasferta con la Lazio del 10 marzo -, sabato sera con il Parma ci sarà un ballottaggio tra Piana - 21 anni, quest'anno impiegato solo in Coppa Italia contro l'Inter - e l'esperto Padelli.