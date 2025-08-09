Udinese batte 1-0 Werder Brema nel primo dei due test

L'Udinese batte 1-0 il Werder Brema nel test a porte chiuse disputato, con due tempi da 30 minuti, nel centro sportivo del Werder come 'anteprima' dell'amichevole del pomeriggio. La partita si sblocca al quarto minuto. È Pafundi che, dopo aver ricevuto uno scarico da sinistra, va a segno con un bel tiro dal limite imparabile per il portiere. I bianconeri controllano e, al 21', ancora Pafundi è protagonista con un mancino scoccato da appena dentro l'area di rigore che si stampa sulla traversa. Nella ripresa l'Udinese sfiora ancora un raddoppio con la girata di Pizarro da distanza ravvicinata parata da Kolke. Finisce 1-0 con i bianconeri che si aggiudicano il primo test di giornata.