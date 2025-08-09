Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Udinese batte 1-0 Werder Brema nel primo dei due test

09 Ago 2025 - 15:00

L'Udinese batte 1-0 il Werder Brema nel test a porte chiuse disputato, con due tempi da 30 minuti, nel centro sportivo del Werder come 'anteprima' dell'amichevole del pomeriggio. La partita si sblocca al quarto minuto. È Pafundi che, dopo aver ricevuto uno scarico da sinistra, va a segno con un bel tiro dal limite imparabile per il portiere. I bianconeri controllano e, al 21', ancora Pafundi è protagonista con un mancino scoccato da appena dentro l'area di rigore che si stampa sulla traversa. Nella ripresa l'Udinese sfiora ancora un raddoppio con la girata di Pizarro da distanza ravvicinata parata da Kolke. Finisce 1-0 con i bianconeri che si aggiudicano il primo test di giornata. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

01:38
Fiorentina, parla Gosens

Fiorentina, parla Gosens

01:35
Mistero Nico Gonzalez

Mistero Nico Gonzalez

01:33
Palermo sfida il City

Palermo sfida il City

01:29
La Juventus in Germania

La Juventus in Germania

01:32
Pulisic sempre più leader

Pulisic sempre più leader

01:16
Doppio test per il Milan

Doppio test per il Milan

01:44
Il Napoli in Abruzzo

Il Napoli in Abruzzo

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

01:52
DICH PRESIDENTE CONI BUONFIGLIO 8/8 DICH

Coni, Buonfiglio: "Pronti e fiduciosi per Milano-Cortina"

01:47
DICH GOSENS FIORENTINA 8/8 DICH

Gosens: "Mi sento un leader, faremo una buona stagione"

01:49
La saga degli Esposito

La saga degli Esposito

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

Lookman è sparito

Lookman è sparito

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

Regina Baresi su Instagram: "Devo operarmi al cuore"

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:38
Guardiola: "Auguro al Palermo la promozione in serie A"
17:21
Fiorentina, Pioli: "Stiamo lavorando bene ma dobbiamo alzare il livello"
17:18
Stoccarda-Bologna: le formazioni ufficiali, Italiano con Orsolini-Immobile
16:04
St Pauli-Verona: le formazioni ufficiali dell'amichevole
15:48
Heidenheim-Parma: Leoni titolare, le formazioni ufficiali