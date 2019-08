"Abbiamo superato i 13 mila abbonati" per la stagione 2019/2020. Il direttore generale dell'Udinese Calcio, Franco Collavino, ha affermato oggi che è stata superata la quota di abbonamenti sottoscritti nel campionato scorso dai tifosi bianconeri. Collavino ha annunciato che per questo motivo la società ha deciso di prolungare la campagna abbonamenti che era prevista in chiusura il 10 agosto. "La campagna per i nuovi abbonati riprenderà anche dal 12 al 21 agosto, fino alla vigilia della gara con il Milan - ha spiegato -. . Gli abbonamenti per gli sportivi e gli studenti universitari saranno sottoscrivibili fino al 30 agosto".