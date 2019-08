Continua la preparazione dell'Udinese in vista del via del campionato. A Casarsa della Delizia, i friulani hanno sconfitto 9-2 i dilettandi del San Luigi. Sugli scudi Teodorczyk, autore di una tripletta, e Nestorovski (doppietta). Di Mandragora, Oviszach e Barak le altre reti per la squadra di Tudor.