Frattura al naso per Gennaro Tutino, attaccante del Verona. Ecco il comunicato del club gialloblù: "Dopo visita specialistica cui il calciatore si è sottoposto nel primo pomeriggio, l'Hellas Verona comunica che a Gennaro Tutino è stata riscontrata una frattura non scomposta della piramide nasale, conseguenza di un fortuito scontro di gioco a fine primo tempo della partita di domenica sera a Lecce. L'attaccante gialloblù non dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Una maschera di protezione consentirà a Tutino di proseguire regolarmente ad allenarsi e a giocare".