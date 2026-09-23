Trovato morto nel letto il vice-allenatore della Viterbese Galasso: si indaga

Fabrizio Galasso, viceallenatore 49enne della Viterbese Calcio e volto noto in città, è stato trovato morto nella mattinata di mercoledì nel pieno centro della cittadina laziale. Esattamente in un B&b di Via Saffi: a lanciare l'allarme è stato Andrea Bussone, mister della squadra locale, amico e collega di Galasso, con cui condivide l'appartamento per la stagione attualmente in corso. Galasso ha trovato il tecnico sul letto e, dopo aver chiamato il 118, ha provato a praticare il massaggio cardiaco ma non c'è stato nulla da fare.