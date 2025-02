Trasferte vietate per 4 mesi per tifosi Lucchese e Perugia

Trasferte vietate per 4 mesi, quindi fino alla fine del campionato, per i tifosi di Lucchese e Perugia, protagonisti di violenti scontri sull'autostrada A12 domenica 23 febbraio. È la decisione del ministero dell'interno che ha emesso uno specifico provvedimento dopo aver acquisito le informazioni dalle Questure di Perugia e di Lucca. Dopo gli scontri le indagini, al momento, hanno portato a un arresto di un tifoso perugino, responsabile di un'aggressione a colpi di bastone, e a tre denunce di ultras rossoneri. Ma potrebbero non essere gli unici provvedimenti: sono attesi, infatti, anche Daspo per alcuni dei partecipanti agli scontri dopo la visione dei video delle telecamere e l'analisi delle targhe dei veicoli che trasportavano i supporter alle trasferte in Liguria.