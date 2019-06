TRAPANI-PIACENZA, AMBULANZA IN CAMPO PER BERTONCINI

15/06/2019

Attimi di paura allo stadio di Trapani durante la finale di ritorno dello spareggio per la promozione in serie B tra la squadra siciliana e il Piacenza. Infatti al 22' st su un pallone 'a campanile' sono intervenuti due giocatori della formazione ospite, Corradi e Bertoncini, che si sono scontrati e si e' capito subito che quest'ultimo aveva riportato dei danni seri nell'impatto, piuttosto duro, con il compagno. Il numero 5 del Piacenza è rimasto a terra, immobile, e per soccorrerlo è entrata in campo perfino l'ambulanza. Il giocatore è stato portato via in stato cosciente e trasportato per accertamenti in ospedale. Dalle prime notizie che arrivano, sembra che abbia riportato un "trauma cranico molto serio".