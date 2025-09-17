Tragedia in Serbia: leggenda della Stella Rossa muore a 41 anni durante una partita tra vecchie glorie

Tragedia a Belgrado: durante una partita tra vecchie glorie l'ex capitano della Stella rossa e nazionale serbo Dejan Milovanović è crollato a terra, vittima di un doppio infarto. L'ex centrocampista 41enne stava per battere un calcio d'angolo, quando ha perso conoscenza e si è accasciato sull'erba. Nonostante il tempestivo intervento dei medici si è solo potuto dichiarare il decesso del ragazzo.

Di seguito il comunciato di cordoglio della Stella Rossa:

"Addio al veterano della Crvena zvezda Dejan Milovanović Con profondo dolore e grande tristezza, la sezione veterani del club calcistico Crvena zvezda ha ricevuto la notizia che il nostro ex giocatore, capitano e grande amico Dejan Milovanović ci ha improvvisamente lasciato. Dejan era più di un calciatore. Figlio del nostro club, ha attraversato tutte le categorie giovanili e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con la maglia rosso-bianca. Con la sua competenza, la sua grinta e il suo carisma ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei compagni di squadra e dei tifosi. La sua dedizione alla Stella e l'amore per il calcio erano evidenti a chiunque avesse avuto l'opportunità di vederlo in campo o di condividere lo spogliatoio con lui. Oltre alle sue qualità sportive, lo ricorderemo anche come persona eccezionale, allegra, sorridente e sempre pronta ad aiutare. L'amicizia che ha costruito con le persone che lo circondavano era sincera e profonda, e il suo carattere ha lasciato un forte segno in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Al termine della sua carriera calcistica, Dejan ha continuato a seguire la sua squadra e si è divertito a stare in compagnia dei veterani della Crvena zvezda, partecipando volentieri alle ultime partite e conservando lo spirito di stella che ha sempre contraddistinto il nostro club. La prematura scomparsa del nostro Dejan ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra famiglia di stelle. In questi momenti difficili, a nome di tutti i veterani dell'FK Crvena zvezda, porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che lo hanno amato. Dejane, il tuo nome e il ricordo di te vivranno per sempre nel club e tra noi che abbiamo avuto l'onore di conoscerti. Grazie per tutto quello che hai dato alla Crvena zvezda e per averne fatto parte. Riposa in pace, ti porteremo nei nostri cuori".