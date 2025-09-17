Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Tragedia in Serbia: leggenda della Stella Rossa muore a 41 anni durante una partita tra vecchie glorie

17 Set 2025 - 14:03
© X

© X

Tragedia a Belgrado: durante una partita tra vecchie glorie l'ex capitano della Stella rossa e nazionale serbo Dejan Milovanović è crollato a terra, vittima di un doppio infarto. L'ex centrocampista 41enne stava per battere un calcio d'angolo, quando ha perso conoscenza e si è accasciato sull'erba. Nonostante il tempestivo intervento dei medici si è solo potuto dichiarare il decesso del ragazzo. 
Di seguito il comunciato di cordoglio della Stella Rossa:
"Addio al veterano della Crvena zvezda Dejan Milovanović Con profondo dolore e grande tristezza, la sezione veterani del club calcistico Crvena zvezda ha ricevuto la notizia che il nostro ex giocatore, capitano e grande amico Dejan Milovanović ci ha improvvisamente lasciato. Dejan era più di un calciatore. Figlio del nostro club, ha attraversato tutte le categorie giovanili e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con la maglia rosso-bianca. Con la sua competenza, la sua grinta e il suo carisma ha lasciato un segno indelebile nei cuori dei compagni di squadra e dei tifosi. La sua dedizione alla Stella e l'amore per il calcio erano evidenti a chiunque avesse avuto l'opportunità di vederlo in campo o di condividere lo spogliatoio con lui. Oltre alle sue qualità sportive, lo ricorderemo anche come persona eccezionale, allegra, sorridente e sempre pronta ad aiutare. L'amicizia che ha costruito con le persone che lo circondavano era sincera e profonda, e il suo carattere ha lasciato un forte segno in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Al termine della sua carriera calcistica, Dejan ha continuato a seguire la sua squadra e si è divertito a stare in compagnia dei veterani della Crvena zvezda, partecipando volentieri alle ultime partite e conservando lo spirito di stella che ha sempre contraddistinto il nostro club. La prematura scomparsa del nostro Dejan ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra famiglia di stelle. In questi momenti difficili, a nome di tutti i veterani dell'FK Crvena zvezda, porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che lo hanno amato. Dejane, il tuo nome e il ricordo di te vivranno per sempre nel club e tra noi che abbiamo avuto l'onore di conoscerti. Grazie per tutto quello che hai dato alla Crvena zvezda e per averne fatto parte. Riposa in pace, ti porteremo nei nostri cuori".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:53
DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

01:50
Domenica Lazio-Roma

Domenica Lazio-Roma

01:58
Le migliori parate

Le migliori parate

01:32
Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

01:45
Stasera Psg-Atalanta

Stasera Psg-Atalanta

00:46
Amsterdam live

Amsterdam live

01:33
Dumfries riparte così

Dumfries riparte così

01:30
Domani City-Napoli

Verso City-Napoli: le ultime

01:47
Assalto all'Europa

Napoli all'assalto dell'Europa

02:03
Chivu verso Ajax-Inter

Chivu verso Ajax-Inter

01:01
MCH VELEZ-RACING 0-1 LIBERTADORES MCH

Velez-Racing 0-1 gol di Adrian "Maravilla" Martinez

01:35
DICH BREMER POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Bremer: "Quando si prende 4 gol c'è sempre qualcosa da migliorare"

02:01
CONF. TUDOR POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "Vedo un grande spirito che è un bel segnale"

02:29
DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

02:05
DICH DUMFRIES PRE AJAX DICH

Dumfries: "La realtà è che delle prime tre gare ne abbiamo perse due"

02:53
DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

I più visti di Calcio

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Como-Genoa 1-1: gli highlights

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

SRV RULLO WEEKEND MOVIOLA: ERRORI E REFCAM 15/9 SRV

Arbitri, refcam e polemiche: in due sotto accusa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:03
Tragedia in Serbia: leggenda della Stella Rossa muore a 41 anni durante una partita tra vecchie glorie
14:00
Bologna, Holm torna in gruppo
13:45
Real Madrid, Alexander-Arnold out due mesi
13:30
Napoli, Meret ancora in gruppo nella rifinitura in vista del City
12:59
Juventus, Bremer: "Gara sofferta, punto di carattere"